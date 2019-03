Illegaler Welpenverkauf gestoppt

Germersheim.Die Polizei hat am Donnerstagabend den illegalen Verkauf eines Hundewelpen gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, wurden sie in den Abendstunden darüber informiert, dass im Bereich Germersheim der Verkauf eines illegal nach Deutschland eingeführten Welpen stattfinden solle. Beamte der Polizeiinspektion konnten den Verkäufer antreffen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der erst sieben Wochen alte Welpe in Kroatien vom Muttertier getrennt und nach Deutschland gebracht. In Absprache mit der Kreisverwaltung Germersheim wurde der Welpe in amtliche Obhut genommen und wird derzeit in einer Tierauffangstation versorgt. Hinsichtlich des Verkäufers laufen die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 07274/958-0 entgegen.