In Baden-Württemberg werden stellenweise Corona-Tests knapp

Stuttgart.Die Tests auf das Corona-Virus werden im Südwesten derzeit offenbar stark nachgefragt: "Wir stoßen an unsere Grenzen", sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KV), Kai Sonntag, am Donnerstag in Stuttgart. Das Sozialministerium bestätigte den Trend. So meldeten Labore, dass die Kapazitäten stellenweise knapp würden. Zuvor hatten "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" berichtet.

Tausende Reiserückkehrer, aber auch Lehrer und Erzieher können sich gratis auf Corona testen lassen. Während in den ersten Monaten der Pandemie hauptsächlich Menschen getestet wurden, die Symptome zeigten, werde nun quasi vorsichtshalber getestet, heißt es bei der KV. Neue Testzentren sind unter anderem am Stuttgarter Flughafen und am Stuttgarter Hauptbahnhof entstanden, weitere sollen folgen. Noch vergangene Woche lag die Zahl der wöchentlichen Corona-Tests laut Sozialministerium bei rund 78 000. Insgesamt gebe es derzeit eine Kapazität von rund 150 000 Tests pro Woche.