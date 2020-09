In diesen Straßen wird diese Woche geblitzt

Mannheim.Die Stadt Mannheim führt vom heutigen Montag, 7. September, bis Freitag, 11. September, in folgenden Straßen Radarkontrollen durch: Am Rheinauer See, Atterseestraße, Carl-Benz-Straße, Espenstraße, Herbststraße, Käfertaler Straße, Külsheimer Straße, Leutweinstraße, Mainstraße, Mallaustraße, Mosbacher Straße, Osterburker Straße, Rheinauer Ring, Römerstraße, Rotterdamer Straße, Sudetenstraße und Wachenburgstraße.

Wie die Stadt mitteilte, seien kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen aus aktuellem Anlass möglich.