In eigener Sache

auf der Titelseite Ihrer Zeitung finden Sie ab Montag hier an dieser Stelle täglich einen Kommentar, also einen Meinungsbeitrag. Dieser Kommentar bezieht sich wahlweise auf Themen aus Mannheim und der näheren Region oder auf nationale und internationale Fragestellungen. Damit bieten wir Ihnen als Zeitung – anders als bisher – schon auf der ersten Seite Argumente, Gegenargumente und Wertungen, die Sie genauso teilen wie kritisieren können. Die Seite 1 wird damit nicht nur Ort für neutrale Nachrichten, sondern ab Montag ist sie auch ein Platz für eigene Meinung und Ansicht – und zwar ganz rechts auf dieser Seite, gekennzeichnet mit dem Wort Kommentar. Die Redaktion bietet damit in einer unübersichtlicher werdenden Welt Tag für Tag Einordnung und Analyse schon auf der Titelseite, die damit für Sie noch lesenswerter wird. Mit dieser Neuerung haben wir auch gleich die ganze Seite 1 ein wenig aufgeräumt. So stehen ab Montag die Service-Informationen für Sie (Hinweis auf Familienanzeigen, Kontaktnummern zum Kundenforum oder zur Anzeigenabteilung) am Fuß der Seite, von links nach rechts. Bisher stehen diese Informationen unten rechts. Sagen Sie uns, wie die Änderungen ab Montag bei Ihnen ankommen. Rufen Sie an unter 0621 / 392-1323 oder schicken eine Mail an chefredaktion@mamo.de.

