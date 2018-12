In Niederlanden gesuchter Terrorverdächtiger in Mainz festgenommen

Mainz.Die Polizei hat in Mainz einen in den Niederlanden gesuchten Terrorverdächtigen festgenommen. Der Festnahme liege ein Auslieferungsersuchen der niederländischen Justiz zugrunde, teilte das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) am Samstagabend mit. Nach diesem stehe der Festgenommene im dringenden Verdacht, "sich an Vorbereitungen zur Begehung eines terroristischen Anschlags in den Niederlanden beteiligt zu haben". Bei dem Mann handelt es sich demnach um einen 26-jährigen Syrer. Einem Sprecher zufolge steht der Einsatz in Zusammenhang mit der Festnahme von vier weiteren Terrorverdächtigen am Samstag in dem Nachbarland.

Dem LKA zufolge hat der in Mainz Festgenommene keinen Wohnsitz in Deutschland und trat hierzulande auch noch nicht strafrechtlich in Erscheinung. Der Mann soll am Sonntag dem Haftrichter in Mainz vorgeführt werden. Zu weiteren Einzelheiten verwies das LKA auf die niederländische Polizei.