In Philippsburg wird jetzt an der Energiewende gearbeitet

Philippsburg.Fast auf den Tag genau vier Monate nach der spektakulären Sprengung der beiden Kühltürme hat das Unternehmen Transnet BW am Mittwoch den Grundstein für ein Umspannwerk auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks Philippsburg gelegt. Dieses Umspannwerk ist Teil der Stromtrasse Ultralink, einer von vier Energieautobahnen, die den Windstrom aus Norddeutschland in den Süden transportieren wird. Die etwa 500 Millionen Euro Anlage soll 2024 in Dienst gestellt werden und eine Leistung von zwei Gigawatt haben.

Zum Vergleich: Die beiden Kraftwerksblöcke lieferten vor ihrer Stilllegung 2011 und 2019 eine Gesamtleistung von rund 2,4 Gigawatt Strom. Es gebe wenige Orte, an denen sich die Energiewende so verdichten lässt wie hier in Philippsburg, lobte Baden-Württembergs Umwelt- und Energiewirtschaftsminister Franz Untersteller. „Das Alte macht Platz für Neues“, sagte der Grünen-Politiker und mahnte vor allem die Regierung in Nordrhein-Westfalen, ähnlich schnell zu agieren wie Baden-Württemberg, um die die geplante In-Dienststellung der Ultranet-Trasse nicht zu gefährden. Die Genehmigung für den Konverter am nördlichen Ende der Trasse in Osterath steht nämlich noch aus.