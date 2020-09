“Info Feudenheim” ab jetzt erhältlich

Mannheim.Seit mehr als 25 Jahren sind die Informationsbroschüren der Stadtteilzeitung, die unter dem Dach der Haas Media erscheint, in den einzelnen Stadtteilen und Gemeinden ein wichtiges Informationsmedium für alle Bürger – vor allem für Menschen, die neu in einen Stadtteil gezogen sind. Am 12. September wird nun die „Info Feudenheim“, so der neue Titel, kostenlos an alle Haushalte dort verteilt. Ab dann liegt die aktuelle Ausgabe aber auch in Geschäften, beim Bürgerbüro und in Banken aus. „Info Feudenheim“ listet alle wichtigen Vereine, Institutionen, Kindergärten, Schulen, Kirchen und Vereine im Stadtteil auf. Da in diesem Jahr bekanntlich alles etwas anders ist, spielt in der Broschüre auch das Thema Corona eine Rolle. Die „Info Feudenheim“ erscheint im A5-Format und online. scho

Weitere Infos unter stz-mannheim.de