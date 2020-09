Infos zu Radstraße - direktes Anschreiben und Faltblatt für Anwohner

Mannheim.Mit einem direkten Anschreiben und einem Faltblatt, das detaillierte Informationen über die Verkehrsregeln in einer Fahrradstraße enthält, wendet sich die Stadtverwaltung derzeit direkt an die Anwohner und Gewerbetreibenden in der Straße zwischen den G- und den H-Quadraten. Hier wurde – wie berichtet – bereits mit den Markierungen auf der Fahrbahn begonnen, die entsprechenden Schilder folgen in den kommenden Tagen und Wochen.