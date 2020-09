Initiative „Faire Woche Mannheim“ bietet Online-Veranstaltung zum Thema Schokolade

Mannheim.Die Initiative „Faire Woche Mannheim“ gibt am Donnerstag 17. September, um 18 Uhr in einer Online-Veranstaltung einen Einblick in die Welt der Schokolade. Die Aktion läuft noch bis 25. September.

„Wir wissen meist wenig über Anbau und Verarbeitung der Kakaobohnen, bis sie als Süßigkeit in unseren Läden liegt“, sagt der Veranstalter. Steve Fotso berichtet über die Produktionsbedingungen und von den Menschen, die hinter dem Kakaoanbau stehen.

Fotso geht der Frage nach, wie die üblichen Handelspraktiken aussehen und wie sich der Faire Handel hier entgegenstellt. Anschließend erzählt Markus Reb über Wege und Verarbeitung der Kakaobohnen in Deutschland sowie die Ermittlung eines CO2-Fußabdrucks, wie er für jedes Produkt möglich sei. Anmeldung und Zoom-Link unter bildung@eine-welt-forum.de.