Initiative „Hauslieferungen der Tafel Viernheim“ erhält Förderung der Bundesregierung

Viernheim.Die Initiative „Hauslieferungen der Tafel Viernheim“ der Katholischen Kirchengemeinden St. Hildegard und St. Michael aus Viernheim erhält eine Förderung in Höhe von 2201 Euro aus dem Sonderprogramm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern“ der Bundesregierung. Das gab Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und Bergsträßer Bundestagsabgeordnete, am Mittwoch bekannt. Ziel des Sonderprogramms sei es, ehrenamtliche Initiativen zu unterstützen, die vornehmlich in ländlichen Regionen in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert seien und die in Folge der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen stünden, heißt es weiter in der Mitteilung von Lambrecht. „Die Tafel in Viernheim hat innovativ und vorausschauend auf die Corona-Pandemie reagiert und ergänzend zu ihrer Standausgabe im Gruppenrotationsprinzip eine Hauslieferung für Risikogruppen angeboten. Ich bin dankbar, dass die Tafel Viernheim in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinden in einer äußerst schwierigen Zeit unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben hat“, so Lambrecht laut Mitteilung.