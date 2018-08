„Investitionen in die Qualität liegen uns am Herzen“

Anzeige

Was unterscheidet Naturns und die angrenzenden Orte von den nahegelegenen Tourismuszentren wie Schenna oder Dorf Tirol?

Stampfer: Im ersten Moment gar nicht so viel. Alle drei Orte sind einmalige Feriengebiete rund um Meran. Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass Naturns, gelegen am Eingang des Vinschgaus, weitläufiger ist und mehr Platz hat. Der Sonnenberg sowie der Nördersberg umragen Naturns und bieten viele Möglichkeiten zum Wandern – von den Waalwegen bis hin zu hochalpinen Touren, zum Mountainbiken und zum Einkehren in vielen typischen Almen. Auch Ausflüge in das angrenzende Schnalstal sowie auf den Schnalstaler Gletscher bieten sich bestens an. Des Weiteren hat Reinhold Messner Schloss Juwal als sein Domizil hier ausgewählt.

Welche nahegelegenen Tourismusziele möchten Sie in Naturns umsetzen?

Stampfer: Naturns verfügt über ein reichhaltiges Angebot und viele touristische Highlights. Abwechslungsreiche Attraktionen für Wanderer, Biker, Familien, Kinder und wellnessbegeisterte Gäste lassen einen Aufenthalt zu einem einmaligen Erlebnis werden. Diese Erfahrungen und Möglichkeiten möchte ich mit der ganzen Welt teilen und die Menschen daran teilhaben lassen. Daher lege ich besonderen Wert darauf, dass diese Erlebnisse, Geschichten und Bilder einen Weg finden, nach außen getragen zu werden. Dabei setze ich vermehrt auf die sozialen Medien.

Überall sprießen Viersterne-, Viersterne-Superior- und Fünfsternehotels aus dem Boden. Verfälscht das nicht das Ursprüngliche auch ein wenig, mit dem Südtirol die Herzen der Feriengäste über Jahre erobert hat? Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Stampfer: Es stimmt, dass viel in die Vier- und Fünfsternehotels investiert wird genauso wie in die kleineren, bäuerlichen Infrastrukturen, zum Beispiel „Urlaub auf dem Bauernhof“. Es wird in die Qualität investiert. Das liegt uns am Herzen und sichert uns auch die Zukunft, denn es kann sich, global gesehen, auch schnell alles wieder ändern. Wir sind natürlich bemüht, die Ursprünglichkeit Südtirols so gut wie möglich zu belassen und zu schützen, trotzdem müssen auch wir mit der Zeit gehen und uns an die neuen Anforderungen anpassen. Wir sind uns bewusst, dass dieser Spagat manchmal schwierig ist, dennoch sind wir sehr bemüht, unseren wertvollsten Schatz, die Natur, nicht zu sehr zu verfälschen.

Wohin sollte es touristisch für die Region Naturns gehen?

Stampfer: Naturns soll sich in einem gesunden Maße weiter entwickeln – in Einklang mit der Natur und auf Qualität bedacht. Das Angebot werden wir versuchen zu halten und neue Ideen werden wir aufgreifen. Spannende Projekte stehen noch vor uns, und Schritt für Schritt werden wir sie anpacken. In unseren Kernkompetenzen Wandern, Biken, Familie und Wellness wollen wir noch besser werden. kaba/Bild: privat

Zur Person: Uli Stampfer (48) ist ausgebildet in Sportwissenschaft und Sportmanagement. Er ist Direktor beim Tourismusverein Naturns.

