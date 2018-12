Investitionen in Service und Komfort: Erste Sesselbahn mit Rückenheizung

Fünf Regionen, 760 Kilometer Pisten, 270 Liftanlagen und 260 Skihütten – das ist Ski amadé. Die Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und das Großarltal gehören zu Österreichs größtem Skivergnügen. Und hier wurde heuer mit 108 Millionen Euro ordentlich investiert – unter anderem in neue Liftprojekte. Eine davon ist im Snow Space Salzburg (www.snow-space.com) mit den Orten Wagrain, Flachau und St. Johann zu finden: die neue 8er Sesselbahn „Sonntagskogel 2“. Sie verbindet den Grafenberg in Wagrain mit dem Gernkogel in St. Johann und bietet weltweit erstmalig eine Rückenheizung. Ein weiterer Hit: Ein Förderband passt sich automatisch der Größe des Fahrgastes an. So können die Kleinsten einfach und sicher einsteigen.

Apropos technische Raffinessen: Der Ski-amadé-Skipass kann über den neuen Online-Shop im Vorfeld des Urlaubs gekauft werden. Er kommt per Post kostenfrei. Oder die Keycard, sofern vom letzten Urlaub noch vorhanden, kann am Computer oder via Smartphone neu aufgeladen werden: auf www.skiamade.com/ticket registrieren, Ticket aussuchen, Seriennummer der Keycard eingeben, bezahlen, fertig. Alle Infos unter www.skiamade.com. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.12.2018