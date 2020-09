Mannheim.Am Freitag, 11. September sollte im Palü-Keller in Seckenheim wieder eine Jam-Session steigen. Nach den derzeitigen Regeln der Landesregierung Baden-Württemberg ist es dem Team mit Andreas Hänssler, Jörg Knobloch, Matthias Coenen und Raphael Autz nicht möglich, in den Palü-Keller einzuladen. Ob es 2020 überhaupt noch eine JamSession geben kann, steht in den „Corona-Sternen“. Die Jam-Session-Fans werden jeweils informiert.