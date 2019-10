Jeder Dritte beleidigt, belächelt oder beschimpft

Mannheim.In der Metropolregion gibt jeder Dritte an, egal ob lesbisch, schwul, bissexuell, trans- oder intergeschlechtlich (LSBTI), im vergangenen Jahr beleidigt, belächelt oder beschimpft worden zu sein. Jeder Fünfte berichtet sogar von Gewalt. Das hat eine Online-Befragung im Auftrag der Stadt Mannheim herausgefunden. Mehr als 40 Prozent der Studienteilnehmer leben in Mannheim, 27 Prozent in Heidelberg und die restlichen im Rhein-Neckar-Kreis und außerhalb der Region.

Das Fazit der Autoren von Plus, der psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein Neckar: In den vergangenen zehn Jahren haben sich 90 Prozent der 400 Befragten bewusst unauffällig verhalten, um solche Vorfälle zu vermeiden.

Das will die Stadt nun ändern – und zwar gemeinsam mit sogenannten queeren Jugendlichen. Beim Beteiligungsprozess in der Alten Feuerwache, der am Freitag, 11. Oktober, zu Ende geht, kann jeder sein Anliegen in Workshops der Stadt vortragen.

Was sich in Mannheim ändern muss, warum sich schwule junge Männer nicht trauen, in den Quadraten Händchen zu halten und wie hart die eigene Familie auf das Geständnis reagiert, lesbisch zu sein, davon erzählen der BWL-Student Jonas Kutzschbach, der Notfallsanitäter Dominik Wickert und die 26-jährige Julia, die beim ersten Treffen in der Alten Feuerwache dabei waren.

Die Ergebnisse der Online-Befragung im Detail