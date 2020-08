Jeweils ein Corona-Fall in Kindergarten und Schule – 80 neue Infizierte in Hessen

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße hat es jeweils einen nachgewiesenen Corona-Fall in einem Kindergarten und einer Schule gegeben. Beide Einrichtungen befinden sich nach Angaben des Landkreises vom Donnerstagabend in Reichenbach. Das Gesundheitsamt verordnete für beide Personen Quarantäne. Die Kontaktpersonen werden ermittelt, auch sie sollen in die häusliche Isolation. Der Träger des Kindergartens beschloss, dass die Einrichtung am Freitag geschlossen bleibt.

Insgesamt vermeldete der Kreis neun neue Corona-Fälle. Damit stieg die Zahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie auf 525. 94 Fälle sind derzeit aktiv.

In Hessen haben sich 80 Leute mit dem Coronavirus angesteckt. Damit liegt die Zahl der Infektionen bei insgesamt 15.105, wie das Sozialministerium mitteilte. In Zusammenhang mit dem Virus sind 529 Menschen gestorben, ein Patient mehr als am Vortag (Stand 14 Uhr).