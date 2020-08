Jugendherberge wird geschlossen

Zwingenberg.Die Zwingenberger Jugendherberge wird nicht wieder öffnen. Zeitgleich mit den Häusern in Gießen und Weilburg wird das Haus "zum 31. Dezember 2020 vom Netz genommen". Der Jugendherbergsverband begründete den Schritt am Montag in Frankfurt mit dem finanziellen Druck, der durch die Corona-Krise entstanden sei.

Die Aufsichtsratsvorsitzende Marjana Schott sagte: "Das ist ein herber Verlust für unseren Landesverband, aber die Auswirkungen der Corona-Krise lassen uns leider keine anderen Möglichkeiten." Die drei Häuser seien in den vergangenen Jahren immer nur knapp rentabel gewesen, berichtete der Vorstandsvorsitzende Timo Neumann. Investitionen in die Zukunftssicherung seien schon länger nur zu Lasten der anderen 27 Jugendherbergen möglich gewesen.