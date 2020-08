Jugendliche attackieren 17-Jährigen und rauben Handy

Bammental.Drei Jugendliche haben am Montagabend in Bammetal einen 17-Jährigen geschlagen und verletzt. Bereits eine Stunde vor dieser Tat war das Trio der Polizei aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, stehen die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren im Verdacht, gegen 19.30 Uhr auf dem Vertusplatz an der Elsenzhalle einen 17-Jährigen provoziert, bespuckt und anschließend geschlagen zu haben. Als das Opfer auf dem Boden lag, wurde er von einem der Tatverdächtigen getreten. Als der Verletzte die Polizei rufen wollte, schlugen die drei ihm das Handy aus der Hand, nahmen das Telefon an sich und flüchteten zu Fuß. Der 17-Jährige wandte sich anschließend hilfesuchend an eine Passantin, flüchtete jedoch in die nahegelegene Halle, als einer der Tatverdächtigen zurückkam. In der Halle konnte der Geschädigte die Polizei verständigen, die die drei Jugendlichen im Rahmen der Fahndung schnell ergreifen konnte. Die polizeibekannten Jugendlichen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Am selben Tag war das Trio bereits über ein gekipptes Fenster in ein leerstehendes Möbelhaus in der Bahnhofsstraße eingedrungen und anschließend zum Alkoholkonsum aufs Dach des Gebäudes geklettert. Ein Zeuge hatte gegen 18.30 Uhr die Polizei informiert, die nach Feststellung der Personalien die Jugendlichen wieder entlassen hatte.

Zeugen des Vorfalls an der Elsenzhalle, insbesondere die Passantin, bei der das Opfer zunächst um Hilfe nachsuchte,w werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.