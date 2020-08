Jugendliche erpressen 61-Jährigen und schlagen auf ihn ein

Ludwigshafen.Fünf bislang unbekannte Jugendliche haben einen 61-jährigen Mann in einem Treppenaufgang des Rathaus-Centers in Ludwigshafen unter Androhung von Gewalt aufgefordert, seine Wertgegenstände herauszugeben. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch lockte einer der Jugendlichen den Geschädigten am Dienstag gegen 17.30 Uhr zunächst unter dem Vorwand, Hilfe zu brauchen, an den Treppenaufgang. Dort warteten weitere vier Jugendliche auf den Senior. Als der 61-Jährige seine Wertgegenstände nicht hergeben wollte, schlugen die Täter auf ihn ein und durchsuchten ihn. Nachdem sie nichts gefunden hatten, flohen die fünf Jugendlichen. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unbekannte, der den Geschädigten zunächst angesprochen hatte, wird wie folgt beschrieben: etwa 15 Jahre alt, kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkelblaue Hose und eine helle Oberbekleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-21 22 zu melden.