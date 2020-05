Junge Bürgerbühne zeigt dystopisches Szenario "Wenn Worte fehlen" online

Mannheim.Wie wäre es, in einer Welt zu leben, in der es gesetzlich verboten ist, Wörter auszusprechen, die man vorher nicht erworben hat? Richtig, erworben, wie in „kaufen“. Diese Frage hat sich der Club Sprechen der Jungen Bürgerbühne des Nationaltheaters Mannheim gestellt und dazu eine Aufführung einstudiert - die wegen des Coronavirus allerdings nicht auf die Bühne gebracht werden konnte. Dafür

...