Junge Männer attackieren Polizisten

Mannheim.Drei junge Männer haben am Dienstagmorgen im Stadtteil Sandhofen zwei Polizeibeamte angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, verständigten Zeugen die Beamten, weil sich drei junge Männer in der Sonnenstraße lautstark stritten. Die Polizeistreife traf die Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren an der Kreuzung Webereistraße / Flachstraße und wollte diese kontrollieren. Dabei zeigte sich ein 17-Jähriger aggressiv und wurde daraufhin am Arm zur Seite geführt. Ein 18-Jähriger griff währenddessen einen Beamten von hinten an den Hals, woraufhin es zum Gerangel kam. Der 16-Jährige versuchte, seinen zwei Jahre älteren Freund zu befreien. Die drei konnten schließlich festgenommen werden. Noch während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich ein Geschädigter und gab an, dass der 17-Jährige sein Auto mit Tritten beschädigt hätte. Ein Alkoholtest gab ergab bei den drei jungen Männern Werte zwichen 0,6 und 1,6 Promille. Gegen sie wird ermittelt.