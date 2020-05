Junger Gürtelvari im Zoo zu sehen

Heidelberg.Freude im Heidelberger Zoo: das Gürtelvari-Jungtier ist tüchtig gewachsen und jetzt ungefähr so groß wie ein kleiner Kürbis und wird jeden Tag aktiver. „Der kleine Kerl ist Mitte April zur Welt gekommen und wird von seinen Eltern gut versorgt“, berichtet die Stellvertreter Revierleiterin Kim Klene. „Wir freuen uns sehr über den Nachwuchs. Gürtelvaris zählen zu den Lemuren und gelten als vom Aussterben bedroht. Jedes neugeborene Jungtier hat eine sehr große Bedeutung für das Erhaltungszuchtprogramm dieser Art.“

Die Tierpfleger beobachten jeden Entwicklungsschritt des wertvollen Nachwuchses sehr sorgsam. Schließlich könnte das Jungtier bei einer erfolgreichen Aufzucht in ein paar Jahren selbst für Nachwuchs sorgen. „Um die Familie nicht zu stören, führen wir ausschließlich Sichtkontrollen durch. Wir wissen allerdings noch nicht, welches Geschlecht das Jungtier hat“, sagt Klene. Der Zoo Heidelberg hofft, dass sich der diesjährige Nachwuchs weiterhin so gut entwickelt. Klene berichtet: „Bisher sieht alles gut aus. Das Junge zeigt sich fit und aktiv und wird von den Eltern gut umsorgt.“ Junge Gürtelvaris sind richtige Nesthocker: Erst nach und nach wird das Jungtier selbstständig kurze Ausflüge außerhalb der Nisthöhle unternehmen. Im dichten Bambusdickicht des Geheges ist es durch das dunkel gefärbte Fell optimal getarnt.

Wer die Vari-Familie besuchen möchte, muss sich online anmelden. Für alle Besucher über sechs Jahren besteht Maskenpflicht. Für den Zoo-Eintritt gilt nach Angaben von Direktor Klaus Wünnemann derzeit die Aktion „Zahl, was du willst“: Jeder Besucher zahlt genau so viel, wie ihm der Besuch im Zoo wert ist. „Auch wenn wir jetzt wieder öffnen dürfen, werden wir die Einnahmeausfälle nicht mehr ausgleichen können. Jeder Schein, jede Münze in der Zahl, was du willst-Spendenbox hilft uns dabei, die Krise zu meistern! Deshalb bedanken uns von ganzem Herzen für die Unterstützung“, so Wünnemann.

Online-Anmeldung unter www.zoo-heidelberg.de/coronainfo.