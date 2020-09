Kaiserslautern gewinnt letzten Saison-Test gegen Sandhausen

Kaiserslautern.Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sein letztes Testspiel vor dem Pflichtspielstart gegen Zweitligist SV Sandhausen mit 3:0 (0:0) gewonnen. Im Fritz-Walter-Stadion brachte Kapitän Carlo Sickinger die Pfälzer am Samstag in der 58. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung, die Marius Kleinsorge mit einem Doppelpack (79./80.) ausbaute.

Der zu Wochenbeginn vom Karlsruher SC verpflichtete Stürmer Marvin Pourié kam in der zweiten Halbzeit zu seinem Debüt für die Roten Teufel. Innenverteidiger Alexander Winkler fehlte dagegen nach seiner Hochzeit im Laufe der Woche.

Für beide Teams steht am 13. September das erste Pflichtspiel der neuen Saison in der 1. Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Kaiserslautern empfängt den Zweitligisten Jahn Regensburg, Sandhausen muss beim Regionalligisten TSV Steinbach antreten.