Kampf den Kippen

Mannheim.Unter dem Motto „Rheinkippen 2020“ will die Gruppe „Surfrider Baden-Pfalz“ weggeworfene Zigarettenkippen aufsammeln. Sie beteiligt sich damit an einer bundesweiten Aktionswoche und sucht Helfer.

Los geht es an diesem Sonntag um 17 Uhr an der Promenade am Verbindungskanal im Jungbusch. Weitere Sammelorte sind am Dienstag (18. August) auf dem Lindenhof (Rheinterrassen), am Mittwoch (19. August) auf der Neckarwiese an der Kurpfalzbrücke sowie am Donnerstag (20. August) im Bereich Kunsthalle und Wasserturm. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr. Am Freitag, 21. August, sollen die gesammelten Kippen in der Innenstadt an einem Infostand der Bevölkerung präsentiert werden.