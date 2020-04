Kampf gegen Corona: Mannheims OB Kurz wirbt für Gesichtsmasken

Mannheim.Veränderte Zeiten, veränderte Gepflogenheiten, mehr Rücksicht auf- und füreinander: Im Kampf gegen das Coronavirus wirbt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) für das Tragen von Mund-Nasen-Masken in der Öffentlichkeit - und geht selbst mit gutem Beispiel voran. So trägt Mannheims Stadtoberhaupt am Dienstag bei einer Sitzung des Verwaltungsstabs eine Maske, ebenso wie alle anderen Teilnehmer, etwa Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU), Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne) und Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU).

Derzeit ist das öffentliche Leben auch in Mannheim stark eingeschränkt, um die Ausbreitung des neuartigen Virus zu hemmen. Lockerungen der Corona-Verordnungen würden bedeuten, dass es wieder mehr gesellschaftliches Leben gebe - aber auch neue Regeln, so OB Peter Kurz: Dazu werde absehbar das Tragen von Masken gehören. Auch die Mitglieder des Ausschuss für Umwelt und Technik, der ebenfalls am Dienstag tagte, sind auf einem Bild mit Gesichtsmasken zu sehen.

Das Tragen von Behelfsmasken ersetzt weder Abstandsregeln noch Handhygiene. Sie schützen jedoch vor allem andere vor einer Ansteckung. Experten, darunter die Virologen Christian Drosten und Alexander Kekulé, sind der Ansicht, dass sich die Ausbreitung des Virus so verlangsamen lässt. Denn ein Teil der durch Husten, Niesen oder die Atemluft ausgestoßenen Erreger wird von der Maske abgefangen. Auch ein selbstgenähtes Modell könne helfen. Ein weiterer Vorteil: Wer die Maske trägt, greift sich nicht an Nase und Mund – was Schmierinfektionen verhindern kann.