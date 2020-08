Kampfmittel-Fund in Lachen-Speyerdorf - Evakuierung nötig

Neustadt.Wegen eines Kampfmittel-Funds in Neustadt wird eine Evakuierung von Gebäuden im Ortsteil Lachen-Speyerdorf vorbereitet. Vorgesehen ist diese nach aktuellem Stand für Donnerstag, 13. August, ab 18 Uhr, teilte die Stadt mit. Betroffen sei das Gebiet rund um eine Baustelle am Jahnplatz. Die Sprengung wird voraussichtlich gegen 20 Uhr stattfinden. Gefunden wurde nach ersten Erkenntnissen eine Gewehrgranate. Bis zur Sprengung soll die Fundstelle bewacht werden. Die potenzielle Gewehrgranate wurde so gesichert, dass aktuell keine Gefahr von ihr ausgeht.

Bereits Ende Juni wurde unweit ein ähnlicher Kampfstoff gefunden, der ebenfalls gesprengt wurde. Damals musste auch das Alten- und Pflegeheim Haardtblick evakuiert werden.