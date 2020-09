St. Ilgen.Ein 53-Jähriger hat sich in St. Ilgen mehrere Verletzungen zugezogen, weil ein bislang Unbekannter bereits am Freitag einen Kanalschachtdeckel entfernt hatte. Nach Polizeiangaben vom Dienstag fiel der Passant gegen 18.30 Uhr in das entstandene Loch in der Kurpfalzstraße und erlitt mehrere Prellungen sowie eine Fraktur.

Zeugen melden sich unter den Telefonnummern 06224/1749-0 oder 06222/5709-0 bei der Polizei.