Kandel: Kandel vorerst ohne Kundgebung – Bürgermeister begrüßt Verschnaufpause

Kandel.Nach mehr als 60 Kundgebungen in Kandel seit dem Tod der 15-jährigen Mia Ende 2017 hat Bürgermeister Volker Poß (SPD) die zu erwartende "Demo-Pause" im Ort als Erleichterung bezeichnet. "Ich hoffe, dass Kandel nun etwas zur Ruhe kommt", sagte Poß der Deutschen Presse-Agentur. Die Menschen in Kandel bräuchten dringend eine Verschnaufpause von den politischen Straßenprotesten.

Das oft als rechtspopulistisch kritisierte "Frauenbündnis Kandel" hatte zuvor angekündigt, vorerst nicht mehr im Zentrum der südpfälzischen Stadt zu demonstrieren. Grund sei eine große, länger andauernde Baustelle, die die Kundgebungen erschwere. Daraufhin hatte auch die Initiative "Kandel gegen Rechts" angekündigt, zunächst auf Veranstaltungen zu verzichten. Bewohner der Gemeinde mit rund 9500 Einwohnern fordern seit langem ein Ende der polarisierenden Proteste.

Poß sagte, die weitere Entwicklung bleibe abzuwarten. Man müsse sehen, ob es vor der Kommunal- und Europawahl Ende Mai nicht doch zu erneuten Kundgebungen kommen könnte. Grundsätzlich sei die Gemeinde dankbar für die Unterstützung von Politikern wie etwa dem ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD), der vor kurzem bei einer Demonstration in Kandel gesprochen hatte. "Das ist ein wichtiges Zeichen, dass wir nicht allein sind", sagte der Bürgermeister.

Statt in Kandel will das Bündnis am 2. Februar im benachbarten Wörth demonstrieren. Es werde auch in Kandel weiter Aktionen im kleineren Rahmen geben, hatte Wortführer Marco Kurz gesagt. Sollte durch den Ortswechsel ein bedeutender Einbruch der Teilnehmerzahl zu verbuchen sein, werde das Bündnis die Demonstrationen ganz einstellen, kündigte Kurz bei Facebook an. Die nächsten drei Monate würden zeigen, ob und wie es weiter gehe. An der bisher letzten Kundgebung der Gruppe in Kandel hatten der Polizei zufolge rund 200 Menschen teilgenommen.

Die Linken in Rheinland-Pfalz plädierten dafür, Gegenproteste zum "Frauenbündnis" nun in Wörth abzuhalten. "Denn Rassismus und Menschenfeindlichkeit sind zwar aus dem Ort, aber nicht aus der Welt", sagte die Vorsitzende Katrin Werner.

In Kandel hatte ein vermutlich aus Afghanistan stammender Flüchtling Ende Dezember 2017 seine Ex-Freundin Mia erstochen. Ein Gericht verurteilte ihn deshalb nach Jugendstrafrecht wegen Mordes rechtskräftig zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis.