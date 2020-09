Kandidatur zur Bundestagswahl 2021 - Grüner Sprengler zieht zurück

Mannheim.Markus Sprengler hat seine Kandidatur zur Nominierung für die Bundestagswahl 2021 beim Kreisverband Mannheim der Grünen zurückgezogen. Das teilte er am Montagnachmittag in einem Schreiben mit. Sein ursprünglicher Plan „Du hast keine Chance, nutze sie“. um während seiner Kandidatur auf seine Themenbereiche Kultur, Kreativ- und Kulturwirtschaft sowie Integration aufmerksam zu machen, sei in den vergangenen Wochen zu seinem Bedauern „leider in den Hintergrund getreten“. Stattdessen seien im grünen Orts- und Kreisverband, bei Vorstellungsrunden oder in einseitigen Artikeln ausschließlich über seine Haltung in und zu Stadtentwicklungsprojekten gesprochen, „um nicht zu sagen, polemisiert“ worden.