Neckargemünd.Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag einen Kassenautomaten in einem Parkhaus in Neckargemünd aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sei bisher nicht bekannt, wie viel Geld der Dieb in der Pfluggasse erbeutet hat. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden unter 06223 92540.