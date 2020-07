Kein Preis der Heidelberger Autoren

Heidelberg.Gibt es in der UNESCO-Literaturstadt kein Prosa-Werk, das den von der Heidelberger Autorenschaft ausgelobten Preis verdient hat? Die Jury - in diesem Jahr Eva Reis, Martina Senghas, Hans Lösener, Werner Nikisch und Vorjahres-Siegerin Miriam Tag - habe schriftlich mitgeteilt, dass es keinem der fünf im Finale stehenden Werke den Preis zugestehen möchte, „obwohl wir in allen Texten auch Interessantes und Lesenswertes entdecken können“, gibt das Orga-Team die Begründung weiter. Mit dieser Entscheidung hat die Jury offenbar auch das Organisationsteam überrascht, zu dem neben Hilde-Domin-Biografin Marion Tauschwitz auch Lyriker Belmonte sowie Heide-Marie Lauterer, Ingeborg von Zadow, Gerhard Drokur und Marcus Imbsweiler gehören. Diese Gruppe hatte aus den rund zwei Dutzend eingereichten Texten fünf Finalisten ausgewählt. Aus diesem Quintett sollte die unabhängige Jury den Sieger küren. Das ausgelobte Preisgeld in Höhe von 1000 Euro soll nun auf die fünf Finalisten verteilt werden. Das Orga-Team bedauere diese Entscheidung außerordentlich, heißt es in einer Pressemitteilung. (miro)