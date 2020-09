Kellerbrand in Doppelhaushälfte

Ludwigshafen.Im Keller einer Doppelhaushälfte in der Nachtigalstraße ist es aus unbekannter Ursache zu einem Brand einer Akkuverteilerstation gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand bei dem Feuer ein Sachschaden von rund 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war am Sonntag gegen 14 Uhr zu dem Brand gerufen worden. Wegen der starken Rauchentwicklung hatten die Bewohner das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte den Brand schnell löschen, nahm aber noch umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen vor.