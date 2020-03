Kessler richtet dramatischen Appell an die Bürger

Heddesheim.Nachfolgend veröffentlichen wir den Appell des Bürgermeisters im Wortlaut:

„Liebe Bürgerinnen und Bürger

Heddesheim braucht Sie jetzt

Die aktuelle Krise beeinträchtigt unser aller Lebensbereiche. Ganz besonders trifft es seit dieser Woche den Einzelhandel und die Gastronomie in unserer Gemeinde. Die meistenmussten schließen. Trotzdem laufen die finanziellen Verpflichtungen der Betriebe für Miete, Personal und Nebenkosten weiter. Wirtschaftlich ist das für die Betriebe eine Katastrophe und nicht lange auszuhalten. Sie brauchen dringend und kurzfristig Liquidität um Zahlungen leisten zu können.

Wenn wir wollen, dass in Heddesheim auch nach der Krise noch eine Grundversorgung an Handel und Gastronomievorhanden ist, müssen wir zusammenstehen und Solidarität beweisen. Sonst wird Heddesheim nicht mehr so sein wie früher.

Wir brauchen jetzt einen örtlichen Schutzschirm für unseren Einzelhandel und die Gastronomie.

Jede und jeder von ihnen kann seinen Teil dazu beitragen.

Sie werden sich fragen, was kann ich persönlich tun?

Hier einige Beispiele die nicht abschließend sind und gerne mit weiteren kreativen Ideen ergänzt werden können:

• Als Vermieter einer Ladenfläche können Sie die Miete aussetzen und stunden.

• Nutzen Sie die Hol- und Lieferangebote der örtlichen Gaststätten. Essen sie zu Hause das Lieblingsgericht ihrer Gaststätte.

• Kaufen Sie Gutscheine der Gastronomie und der Geschäfte. Damit signalisieren Sie auch ein großes Vertrauen in den Weiterbestand des Angebotes.

• Motivieren Sie Nachbarn und Bekannte zum Mitmachenbei dieser Aktion.

• Teilen Sie die Aktion in ihren sozialen Netzwerken

Auf der Homepage der Gemeinde werden wir Anfang der Woche eine Liste der Betriebe mit den angebotenen Dienstleistungen veröffentlichen und immer aktualisieren, wenn sich etwas verändert.

Liebe Bürgerinnen und Bürger die derzeitige Situation ist für uns alle sehr belastend. Jeden Tag kommen neue Herausforderungen dazu.

Es ist aber auch eine Chance zu zeigen, dass wir in Heddesheim zusammenstehen und die Zukunft nicht aus den Augen verlieren.

Ich setze auf Sie alle, damit wir Heddesheim lebenswert in die Zukunft führen.

Ihr

Michael Kessler, Bürgermeister“