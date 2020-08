Rülzheim.Zwei Kinder haben am Samstagmorgen in Rülzheim Maiskolben auf die Bundesstraße 9 geworfen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Vorfall gegen 10.30 Uhr von einer Autofahrerin gemeldet worden. Die Kinder konnten bei einer Überprüfung durch Beamte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden. Ein Verfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07274/9580 entgegen.