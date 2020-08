Kinder werfen Spielsachen aus dem Fenster und bekommen Besuch von der Polizei

Speyer.Gründlich aufgeräumt haben drei Kinder in Speyer. So gründlich, dass am Samstagnachmittag die Polizei darauf aufmerksam gemacht wurde, dass in der Karmeliterstraße Gegenstände aus dem Fenster geworfen werden.

Eine Streife konnte die betroffene Wohnung ausfindig machen und fand heraus, dass ein junges Paar gemeinsam mit ihren drei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren aufräumte.

Eines der Kinder nahm dies offenbar wörtlich und warf die Spielsachen aus dem Fenster. Niemand kam zu Schaden und mit den Eltern habe sich die Polizei geeinigt, die Fenster zu schließen und das Spielzeug innerhalb der Wohnung zu platzieren.