Kindergarten „Hasenspiel“ ab Donnerstag wieder geöffnet – Corona-Test einer Mitarbeiterin ist negativ

Bellheim.Der Kindergarten „Hasenspiel“ in Bellheim hat ab Donnerstag wieder geöffnet. Das teilte die Kreisverwaltung Germersheim am Mittwoch mit. Nachdem eine Mitarbeiterin des Kindergartens verdächtige Symptome aufgewiesen hatte, wurde der Kindergarten am Montag vorsorglich geschlossen. Dieser Corona-Verdacht habe sich nicht bestätigt, so die Kreisverwaltung. Der Test der Mitarbeiterin ist negativ.