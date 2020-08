Bellheim.Nachdem eine Mitarbeiterin verdächtige Symptome aufgewiesen hat, wird der Kindergarten „Hasenspiel“ in Bellheim vorsorglich geschlossen. Das gab der Landkreis Germersheim am Montag bekannt. Bis das Testergebnis feststehe, würden alle Mitarbeiter und Kinder in freiwilliger häuslicher Quarantäne bleiben, heißt es weiter in der Mitteilung des Landkreises