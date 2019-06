Kleintransporter kollidiert mit Straßenbahn - Fahrer verletzt

Mannheim.Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn ist in Mannheim der linke Fahrstreifen der Friedrich-Ebert-Straße ab der Grenadierstraße stadteinwärts gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war eine Straßenbahn frontal auf einen Kleintransporter gefahren, der über die Gleise nach links abbiegen wollte. Der Fahrer wurde dabei zumindest leicht verletzt, so die Polizei. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. In der Straßenbahn wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, ist die am Unfall beteiligte Straßenbahn der Linie 5 bereits wieder abgefahren. Hinter der Unfallstelle hatten sich demnach weitere Bahnen aufgestaut. Zuvor hatte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass die Strecke der L5, L5A und L15 zwischen Exerzierplatz und Bonifatiuskirche in Richtung Innenstadt gesperrt sei. Ein Ersatzverkehr mit Bussen war eingerichtet worden. Gegen 11 Uhr meldete die RNV, dass die Strecke zwar wieder frei sei, es aber noch zu Verspätungen komme.