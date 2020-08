Koffer mit wichtigen Medikamenten in Straßenbahn vergessen

Mannheim.Ein 53-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag seinen Rollkoffer mit Medikamenten in einer Mannheimer Straßenbahn vergessen. Wie die Polizei mitteilt, stieg der 53-Jährige gegen 11.20 Uhr am Paradeplatz aus der Bahn der Linie 1 aus und ließ dabei seinen Trolley zurück. In dem Koffer befinden sich neben mehreren Schlüsseln auch wichtige Medikamte, die der Mann einnehmen muss. Laut Polizei können die Medikamente bei unsachgemäßer sowie unberechtiger Einnahme gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen. Der Finder des roten Koffers mit schwarzem Griff wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1258-0 bei der Polizei zu melden.