Kommt das Mannheimer Museumsschiff an Land?

Mannheim..Das Mannheimer Museumsschiff wird künftig vielleicht an Land einen festen Platz bekommen. Der Stiftungsrat des Technoseums, dessen größtes Exponat der ehemalige Schaufelraddampfer ist, hat beschlossen, diese Option nun genau zu untersuchen. Dabei wird ein Areal am Neckarufer in der Nähe des Marchivum ins Auge gefasst.

"Es ist eine interessante Alternative, die wir jetzt sorgfältig prüfen", so Museumsdirektor Hartwig Lüdtke. "Daran hängen aber ganz viele kleine Einzelfragen", so Lüdtke, daher werde die Prüfung mehrere Monate dauern. Unverändert wird das Museumsschiff zum 1. Dezember geschlossen, die Gastronomie Ende des Jahres. Vorerst verschoben wird aber der für das Frühjahr geplante Aufenthalt auf der Werft in Speyer.

Man wolle sich "beide Optionen offenhalten" und jetzt nichts vorwegnehmen. Zwar sind die Kosten, den alten Ausflugsdampfer an Land zu hieven und fest zu platzieren, wohl anfangs teurer als der auf 2,5 Millionen Euro veranschlagte Werftaufenthalt. Noch könne man die Kosten aber "nicht seriös benennen", so der Direktor. "Langfristig würden wir aber die Unterhaltskosten deutlich senken", so Lüdtke.

"Unstrittig" sei im Stiftungsrat aber gewesen, "das Museumsschiff erhalten und weiter der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen". Schließlich sei es "ein wichtiges technisches Denkmal", unterstrich Lüdtke. Bei einem Standort westlich der Jungbuschbrücke erhalte das Marchivum "ein stadthistorisch interessantes Exponat und zugleich eine attraktive Gastronomie".

Dass die fehlt, hat das Marchivum schon öfter beklagt. Alle weiteren, für die Zukunft des Museumsschiffs diskutierten Optionen wurden in der Sitzung endgültig verworfen. Das betrifft andere Liegeplätze im Hafen oder am Neckar unterhalb des Fernmeldeturms, aber auch die Abgabe an andere Museen wie Duisburg und Speyer, die beide abgelehnt haben.