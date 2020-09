Kommunale Corona-Teststation weiterhin geöffnet

Landau.Die Corona-Teststation als kommunale Einrichtung am Standort Landau ist am Dienstag, 15. September, Mittwoch, 16. September und Donnerstag, 17. September, jeweils von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mitteilte, ist die Teststation zudem weiterhin am Wochenende von 10 bis 18 Uhr in Betrieb. Wer sich werktags testen lassen will, benötigt eine sogenannte „Laborüberweisung“ von einem Arzt. Eine Testung für Reiserückkehrer während des werktäglichen Betriebs der Teststation als kommunale Einrichtung sei aber nicht möglich, heißt es weiter in der Mitteilung der Kreisverwaltung.