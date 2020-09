Kontrolle auf A6 - drei Männer mit falschen Papieren festgenommen

Mannheim.Auf dem Parkplatz Linsenbühl an der A 6, Fahrtrichtung Heilbronn, sind die drei Insassen eines Autos erst kontrolliert und dann festgenommen worden. Wie die Polizei meldete, war der 34-jährige Fahrer mit albanischer Staatsangehörigkeit von

einer Strafverfolgungsbehörde aus Nordrhein-Westfalen zur Festnahme ausgeschrieben. Zudem war er nicht in Besitz eines Führerscheins und hielt sich unerlaubt in Deutschland auf. Seine beiden Mitfahrer zeigten griechische und italienische Ausweispapiere vor, die bei einer Prüfung durch die Beamten als Totalfälschung erkannt wurden. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts wird nun gegen sie ermittelt.