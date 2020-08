Ludwigshafen.Die protestantische Kirchengemeinde Oggersheim veranstaltet am Samstag, 22. August, ein Konzert in der Markuskirche mit Dobrin Stanislawow an der Panflöte. Das die Besucherzahl beschränkt ist, spielt der Musiker gleich zweimal – um 18 Uhr und um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.