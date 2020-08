Heidelberg.Zu einer Wildkräuterwanderung entlang des Neckarufers lädt Expertin Birgit Dörffel-Hemm am heutigen Sonntag und am Sonntag, 16. August, ein. Treffpunkt für die Wanderungen ist jeweils um 16 Uhr in Heidelberg-Neuenheim (Uferstraße 68) an der Litfaßsäule. Die Kosten für die eineinhalbstündige Wanderung belaufen sich auf acht Euro pro Person. Anmeldung unter Telefon 06221/67 35 853 oder E-Mail an birgit-doerffel@t-online.de.