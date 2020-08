Dielheim/Rauenberg.Die Verbindungsstraße zwischen Dielheim und Rauenberg ist fertig. Wie die ViA6West GmbH & Co. KG mitteilte, wird die Brücke und damit die Kreisstraße unter der Autobahn am heutigen Samstag – also zwei Tage früher als geplant – wieder für den Verkehr freigegeben. Zweimal hatte die Verbindung wegen aufwendigen Brücken- und Straßenarbeiten gesperrt werden müssen.