Kretschmann droht mit Ausgangssperre in Baden-Württemberg

Stuttgart.Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat eindringlich an die Bürger appelliert, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des grassierenden Coronavirus zu halten - und schärfere Maßnahmen bei Zuwiderhandlung in Aussicht gestellt. "An die Vorgaben muss sich jeder halten", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Landtags.

Ob man in Zukunft ein Ausgangsverbot erteilte, wisse man nicht. Man wolle ein solches Verbot vermeiden. Aber wenn sich die Bürger nicht an die neuen Regelungen hielten, werde es wohl kommen. "Es kann nicht sein, dass jetzt junge Leute zu Corona-Partys rennen", sagte Kretschmann. "Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum."

Kretschmann bat den Landtag um grünes Licht zur Kreditaufnahme in der Coronakrise. Es sei notwendig, die Coronakrise als Naturkatastrophe zu betrachten, damit das Land Kredite aufnehmen könne, sagte Kretschmann am Donnerstag in Stuttgart. Eigentlich muss Baden-Württemberg die Schuldenbremse einhalten und darf keine neuen Schulden machen. Eine Ausnahme ist aber möglich, wenn der Landtag Kretschmanns Vorschlag zustimmt, die Coronakrise als Naturkatastrophe zu betrachten. Kretschmann sagte, in wenigen Tagen könnten betroffene Kleinunternehmen Hilfen beantragen. Man lasse sie nicht im Stich.

Die CDU-Fraktion teilte mit, man habe Kretschmann und Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) eindringlich klargemacht, dass man sofort ein Programm in Höhe von fünf Milliarden Euro für die Wirtschaft brauche. Dies solle noch am Donnerstag im Landtag beschlossen werden. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz bestätigte, dass eine Kreditaufnahme von fünf Milliarden Euro das Ziel sei.

Nach Angaben der CDU-Fraktion soll mit dem Geld ein Rettungsschirm für kleine und mittelgroße Firmen aufgezogen werden. Es gelte, eine Insolvenzwelle zu vermeiden, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Demnach sieht das Programm einen Härtefallfonds für Selbstständige und kleine bis mittlere Unternehmen vor. Der Fonds mit einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro soll die Betroffenen mit direkten Zuschüssen dabei unterstützen, finanzielle Engpässe zu überbrücken.(dpa)