„Krise wird erklärt und sofort wieder vergessen“

Mannheim.Sabine Schulz, Gründerin des Vereins Alzheimer Gesellschaft Mannheim, erinnert im Interview an eine Krankheit, die schon vor der Corona-Krise eine enorme Herausforderung darstellte. Jetzt werde Alzheimer zur Kraftprobe für Betroffene und Angehörige. Denn: Weglaufen sei für die Risikogruppe gefährlicher denn je und häusliche Gewalt nehme deutlich zu, so Schulz.



Frau Schulz, Sie bezeichnen die Gehirnerkrankung Alzheimer als „Volkskrankheit“. Wie viele Beratungsgespräche führen Sie in einer Woche?

Sabine Schulz: Im Moment sind es doppelt so viele. Aber in normalen Zeiten führe ich 20 bis 25 Gespräche am Telefon und bei persönlichen Treffen im Haushalt der Betroffenen. Ich will mir immer auch sehen: Wie lebt die Familie, wie gehen sie zuhause mit der Krankheit um und in welchem Stadium befindet sich der Betroffene nach meinem Empfinden.



Wie zeigt sich Alzheimer?

Schulz: Es beginnt häufig mit Wortfindungsstörungen oder Orientierungsschwierigkeiten. Dann werden Dinge wie Geldbeutel oder Schlüssel verlegt und dadurch kommt es zu ersten Streitigkeiten daheim. Plötzlich verläuft man sich in der eigenen Wohnung und das steigert sich dann. Der Erkrankte läuft weg und wird vielleicht später von der Polizei nach Hause gebracht. In der letzten Phase der Krankheit wird der Betroffene ein Fall der Schwerstpflege.



Wie können Sie den Betroffenen helfen?

Schulz: Ich werde von den Angehörigen gefragt, wie geht man mit einem an Demenz erkrankten Menschen um. Das ist auch das, was wir in der Selbsthilfegruppe über Jahre hinweg immer wieder üben. Man muss lernen, nicht zu widersprechen. Wenn der Nachtisch auf das Hauptgericht geschüttet wird, weil der Erkrankte denkt, das passt farblich gut zusammen, dann darf er das. Er bestimmt das. Hier muss man geduldig bleiben verstehen, dass es nicht bösartig gemeint ist. Später suche ich mit ihnen zusammen Pflegeheime aus und helfe, wenn es darum geht, eine Pflegestufe zu beantragen.



Wie gut weiß unsere Gesellschaft über die „Volkskrankheit“ Alzheimer Bescheid?

Schulz: Die Betroffenen sind auf Alzheimer überhaupt nicht vorbereitet. Man wird im Prinzip davon überrollt. Die Krankheit wird oft so lange verdrängt, wie nur möglich, denn die Angst davor ist extrem hoch.



Lässt uns das neuartige Coronavirus Alzheimer und andere schwere Krankheiten zusätzlich vergessen?

Schulz: Ich denke ja. Seit der Corona-Krise haben sich vielleicht acht Personen gemeldet, die gerade die Diagnose Alzheimer erhalten haben. Sonst erreichen mich diese Anrufe drei bis vier Mal in der Woche. Der Raum für die Frage „Könnte das Alzheimer sein?“ wird von der Corona-Pandemie überlagert.



Was hat das Coronavirus im Alltag der Betroffenen noch verändert?

Schulz: Die Beratungsfälle sind schwerer geworden. Viel häufiger kommt jetzt häusliche Gewalt dazu. Eine Angehörige wurde im Badezimmer gegen den Schrank gestoßen. Die Familien haben oft schon in normalen Zeiten keine Kraft mehr, den Tag gut hinter sich zu bringen. Denn immer wieder passiert etwas Neues. Dazu kommt jetzt die aktuelle Ausnahmesituation: Die Angehörigen müssen ganz stark darauf aufpassen, dass die Erkrankten nicht weglaufen. Die Tür abschließen darf man nicht, das ist Freiheitsberaubung. Aber es hilft, wenn man beispielsweise einen Korb mit Wäsche vor die Tür stellt. Das irritiert die Betroffenen, sie schimpfen oder man hört, wie der Ausgang freigeräumt wird.



Verstehen die Erkrankten die Corona-Krise?

Schulz: Es wird versucht, die aktuelle Situation auf niedrigstem Kinderniveau zu erklären. Trotzdem ist das, was gerade ausgesprochen wird, in Sekunden sofort wieder vergessen.



Was es zu einem großen Problem macht, wenn genau diese Betroffenen zur Risikogruppe zählen.

Schulz: Ja, das muss man jetzt vor allem den Angehörigen deutlich sagen. Betroffene und Angehörige müssen zuhause bleiben! Es gibt sehr viele Hilfsaktionen in Mannheim, die während der Krise für Risikopatienten einkaufen gehen. Man muss also weder riskieren, den Erkrankten allein daheim zu lassen noch ihn mit in den Supermarkt nehmen, wo er nicht weiß, dass und wie er sich an Hygiene- und Abstandsregeln halten soll.