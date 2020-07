Kritik an fehlender kulinarischer Vielfalt bleibt

Mannheim.Nachdem bekannt geworden war, dass das beliebte Café Journal auf dem Mannheimer Marktplatz auch nach der Corona-Krise seine Türen nicht wieder öffnen wird, entfachte im sozialen Netzwerk Facebook eine Debatte. Der Grund: Das Bistro soll zu einem Restaurant mit internationaler Küche werden. Der Vorwurf der Facebook-Nutzer lautete: Die Gastronomie am Marktplatz sei schon zuvor weitgehend türkisch geprägt gewesen. Jetzt wird es auch im Café Journal keine deutschen Speisen mehr geben. Hierbei allerdings gleichzeitig von einer Parallelgesellschaft zu sprechen, greife deutlich zu weit, findet Frank Kalter, renommierter Soziologe an der Universität Mannheim und Co-Direktor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM). Er sagte im Interview mit dieser Redaktion: „Von der oftmals zitierten Ghettoisierung oder einer extremen Segregation, wie es sie etwa in US-amerikanischen oder auch in manchen britischen Städten gibt, sind wir in Deutschland und Mannheim im internationalen Vergleich weit entfernt.“ Auf der Facebookseite des „MM“ wird das Thema Marktplatz nun erneut kommentiert.

Integration als Aufgabe beider Seiten

„Völlig misslungen diese Integration“, schreibt beispielsweise Nutzerin Marlene Eis. Zümrüt Görgülü Civelek dagegen findet, der Marktplatz sei immer gut besucht: „Warum misslungen? Hauptsache die Steuern fließen oder? Ich bin auch selbstständig und habe den Meister schon seit über 25 Jahren. Bin ich jetzt integriert?“ Mit dem Stichwort Integration würden in der Regel Erwartungen an die Zuwanderer und ihre Nachkommen verbunden sein, so Kalter im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es fällt manchen Menschen aber immer noch schwer zu akzeptieren, dass sich mit den neuen Deutschen auch unser Land ein Stück weit verändert“, sagt er. Dies anzuerkennen, sei eine Integrationsleistung, die vom nicht-migrantischen Teil der Gesellschaft kommen müsse.

Facebook-Nutzer Edmund Gordt findet trotzdem, die Betreiber der Geschäfte und Restaurants rund um den Marktplatz würden sich abkapseln. „Geh‘ mal in ein türkisches Geschäft und such‘ mal deutsche Mitarbeiter! Da wirst du blind beim suchen“, schreibt er. Johannes Spieß dagegen stimmt dem Mannheimer Soziologen zu. Er sieht hier auch die Mannheimer in der Verantwortung. Dass es in türkischen Geschäften keine deutschen Mitarbeiter gebe, liege nicht daran, dass die Betreiber keine Bürger ohne Migrationshintergrund einstellen wollen würden. „Andersherum arbeiten Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund in allen möglichen Geschäften. Das Problem liegt also nicht bei ihnen“, kommentiert er.

Eigentlicher Auslöser der Debatte war die Kritik an der fehlenden kulinarischen Vielfalt im Zentrum der Quadratestadt. Nutzerin Gabriele Hackl lenkt die Diskussion im sozialen Netzwerk auf deren Ausgangspunkt zurück. Ihrer Ansicht nach gebe es am Marktplatz eine Dönerbude nach der anderen. „Da sehe ich keine Bereicherung in der Gastronomie“, schreibt sie unter den Beitrag des „MM“ im sozialen Netzwerk. Auch für Isabel Cademartori, Stadträtin und stellvertretende Vorsitzende der SPD Mannheim, gehe es bei dieser Debatte allein um das Café Journal und das gastronomische Konzept, nicht um die kulturelle Herkunft des Betreiber: „Es ist wirklich schwierig, wenn unterstellt wird, dass jeder, der eine Diskussion über die gastronomische Vielfalt auf dem Marktplatz führt, insgeheim seine unbewussten Ressentiments auslebt.“ Der Marktplatz sei ein „identitätsstiftender, historisch zentraler Platz und deshalb gibt es den berechtigten Anspruch, dass hier auch eine gewisse Vielfalt im gastronomischen Angebot gibt“, schreibt Cademartori auf der „MM“-Facebookseite.