Kühlanlage in Industriesilo brennt - Feuerwehr rettet zwei Personen aus Gebäude

Mannheim.In einer Kühlanlage in einem Industriesilo auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr mussten zwei Personen aus dem Gebäude gerettet werden.

Die zwei Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, mussten jedoch nicht in eine Klinik transportiert werden. Im Produktionsgebäude selbst waren mehrere Stockwerke verraucht. Die Brandbekämpfer waren mit rund 30 Kräften vor, gegen 13.45 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.