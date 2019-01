Kulinarikausflug nach Kufstein: Im „Stollen 1930“ kitzelt Gin die Geschmacksknospen

Der Tisch in der Nische ist eingedeckt, es gibt Brot, Speck, Schmalz und Olivenöl. Umgeben von den rauen Felswänden des Kufsteiner Festungsbergs plaudert Barkeeper Robert munter über die Geschichte des Gins. Er hat sich durch seine Arbeit im legendären „Stollen 1930“ zu einem Experten dieses alkoholischen In-Getränks gemausert. Die Bar gehört zum Boutique-Hotel „Träumerei #8“ und dem „Auracher Löchl“, der Gaststätte, die als Wiege des bekannten Kufsteinlieds gilt.

Robert ist in seinem Element. Der Experte mit Hut und Fliege erzählt vom deutschen Arzt Franz de le Boë, der das Getränk mit Wacholder in den Niederlanden erfunden hat, damals als Arznei gegen Magen- und Nierenerkrankungen. „Gin ist gesund“, ein Satz, der auch nach dem Probieren von vier Gins mit dem jeweils passenden Tonic hängenbleibt. So ein Tasting in der Galerie, die mit über 1000 verschiedenen Sorten Gin als weltgrößte Sammlung im Guinness-Buch der Rekorde steht, hat es in vielerlei Hinsicht in sich. Es ist beeindruckend, welche Philosophie hinter den jeweiligen Gin-Tonic-Mischungen steckt, wie ein Rosmarinzweig im Glas die Geschmacksknospen kitzelt und roter Pfeffer zusammen mit einer halbierten Kumquat eine Genussexplosion auslöst. Dabei diente Gin einst Soldaten als Mutmacher: Durch die englische Armee, die die Niederlande im holländisch-spanischen Krieg (1568 – 1648) unterstützte, gelangte Genever auf die britische Insel, wo er den Namen Gin erhielt. Und von dort auch entwickelte sich die Produktion, die heute keine Grenzen mehr kennt – selbst bei den Markennamen nicht. „Ex-Pornostar“ sei hier als Beispiel genannt. Auch Tiroler Gins werden beim Tasting (39 Euro pro Person mit Häppchen) kredenzt und zu Cocktails verarbeitet, die schon vor einem Jahrhundert beliebt waren. Dazu gibt’s passende Musik aus den 1930er Jahren. Infos zur Region: www.kufstein.at. kaba

Mittwoch, 16.01.2019