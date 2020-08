Kulturelle Institutionen profitieren von erneuten Zuschüssen der Landesregierung

Mannheim.Die Mannheimer kulturellen Institutionen Einraumhaus, Theater in G 7, Kulturhaus Käfertal sowie der Trommelpalast profitieren mit einzelnen aktuellen Projekten von erneuten Zuschüssen, welche die baden-württembergische Landesregierung im Rahmen der Corona-Hilfen vergibt. Wie das Stuttgarter Kunstministerium mitteilte, werden dabei unter dem programmatischen Namen „Kunst trotz Abstand“ insgesamt noch einmal 7,5 Millionen Euro vergeben.

„Wir wollen unserer vielfältigen Kunst- und Kulturlandschaft dabei helfen, bestehende Kulturangebote aufrecht zu erhalten, an die aktuelle Corona-Situation anzupassen und auch für die Zukunft neue und kreative Formate bereitzustellen“, sagte Kunstministerin Theresia Bauer in Stuttgart. Insgesamt stelle das Land 200 Millionen Euro an kulturellen Corona-Hilfen zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Zu den nun geförderten Institutionen aus der Region zählen auch das Heidelberger Klangforum und das dortige Kulturfenster sowie die Ladenburger Stadtbibliothek.